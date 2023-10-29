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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Оболонь
ЛНЗ - Оболонь: обзор матча 29 октября 2023
ЛНЗ
29.10.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Оболонь
30'
М. Ковалев
56'
С. Шестаков
89'
В. Наумец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Оболонь
Желтая карточка
В. Бойко
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
В. Наумец
Пас отдал
Д. Олейник
89'
Замена
️️️️
С. Шестаков
84'
81'
Замена
️️️️
Т. Мороз
Замена
А. Савин
️️️️
Г. Пасич
81'
Желтая карточка
С. Шестаков
80'
71'
Желтая карточка
Р. Тарануха
62'
Замена
️️️️
В. Груша
ГОЛ! 2:0!
С. Шестаков
56'
48'
Желтая карточка
Т. Мороз
46'
Замена
️️️️
А. Чернов
46'
Замена
️️️️
О. Слободян
46'
Замена
️️️️
И. Краснопир
Желтая карточка
Д. Норенков
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Ковалев
Пас отдал
O. Khoblenko
30'
28'
Желтая карточка
В. Приймак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
18
Виталий Бойко
АП
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
4
Тарас Мороз
ЦЗ
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
25
Сергей Косовский
ЦП
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
25
Виталий Груша
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
4-1-3-2
94
Пеньков
33
Селин
55
Ковалев
34
Муравский
17
Норенков
11
Пасич
16
Олейник
18
Бойко
9
Наумец
9
95
Стасюк
3-2-1-4
23
Рыбка
4
Мороз
24
Прокопенко
5
Приймак
55
Суханов
33
Нагиев
25
Косовский
9
Тарануха
37
Дубко
2
Карась
16
Лукьянчук
11
Пасич
77
Савин
77
Савин
11
Пасич
7
Шестаков
7
Шестаков
14
Чернов
14
Чернов
25
Груша
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
95
Краснопир
95
Краснопир
Остались в запасе
ЛНЗ
Оболонь
72
Kirill Samoilenko
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
9
Максим Прядун
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
34
Артем Вовкун
ЦЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
9
Максим Прядун
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Остались в запасе
34
Артем Вовкун
ЦЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча ЛНЗ - Оболонь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Черкасы-Арена
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