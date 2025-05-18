Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дарио Груйчич - статистика

Завершил карьеру
19 мая 1999 (27), Лустенау
#5 | Защитник
188 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Фортуна
0 : 0
18.05.2025
Утрехт
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 0
10.05.2025
НАК Бреда
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 1
03.05.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
27.04.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Фортуна
0 : 2
12.04.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
1 : 0
16.03.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Фортуна
1 : 0
08.03.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
0 : 2
09.02.2025
Аякс
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
2 : 2
01.02.2025
Фортуна
89' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
1 : 4
26.01.2025
Зволле
78' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НЕК
4 : 1
19.01.2025
Фортуна
1' - 90'
45'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
0 : 3
10.01.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
2 : 5
22.12.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
2 : 2
07.12.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
30.11.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
1 : 2
23.11.2024
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
3 : 1
09.11.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фортуна
3 : 0
02.11.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
26.10.2024
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Виллем II
0 : 0
20.10.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
06.10.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Спарта
1 : 1
28.09.2024
Фортуна
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 3
22.09.2024
ПСВ
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
5 : 0
18.09.2024
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
1 : 0
14.09.2024
Фортуна
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 3
31.08.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
3 : 0
16.08.2024
Алмере Сити
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
11.08.2024
Фортуна
85' - 90'
Главные новости
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
4
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+