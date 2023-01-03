Дан Ринстра - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Ринстра
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алкмаар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Ринстра
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алкмаар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 64'
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 55'
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|17
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|18.02.2023
|1' -64'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|11.02.2023
|1' -55'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|28.01.2023
|1' -83'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|20.01.2023
|1' -71'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -76'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|58'
|07.01.2023
|1' -64'
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|03.01.2023
|1' -68'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|9'
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|23.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|16.10.2022
|64' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|04.09.2022
|56' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|27.08.2022
|1' -70'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|21.08.2022
|78' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)