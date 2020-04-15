Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Дмитренко - статистика

Завершил карьеру
24 мая 2000 (26), Луцк
#22 | Нападающий
170 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Харьков
15
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Харьков
1 : 1
15.04.2024
Днепр-1
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 1
07.04.2024
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
2 : 1
31.03.2024
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Харьков
1 : 4
16.03.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Харьков
1 : 1
08.03.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
2 : 4
25.02.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Харьков
0 : 3
11.12.2023
Александрия
1' - 76'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
4 : 2
07.12.2023
Харьков
1' - 76'
30'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
03.12.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
4 : 2
25.11.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 1
11.11.2023
Харьков
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
2 : 1
05.11.2023
Черноморец
73' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
1 : 1
29.10.2023
Харьков
64' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Харьков
1 : 3
20.10.2023
Кривбасс
1' - 59'
42'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Днепр-1
1 : 0
02.10.2023
Харьков
1' - 65'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Харьков
0 : 0
24.09.2023
Колос
1' - 59'
45'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 1
15.09.2023
Заря
1' - 90'
6'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
1 : 1
03.09.2023
Харьков
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
1 : 0
19.08.2023
Минай
Был в запасе
71'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
05.08.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
1 : 2
29.07.2023
Шахтер
Был в запасе
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
6
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+