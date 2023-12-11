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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Александрия
Харьков - Александрия: обзор матча 11 декабря 2023
Харьков
11.12.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Александрия
64'
Д. Скорко
75'
Р. Плакса
83'
Р. Плакса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Александрия
87'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
А. Шулянский
83'
ГОЛ! 0:3!
Р. Плакса
82'
Желтая карточка
К. Сигеев
81'
Замена
A. Andreychuk
️️️️
А. Кулаков
Замена
Д. Капинус
️️️️
А. Ткачук
76'
Замена
А. Ременюк
️️️️
В. Дмитренко
76'
75'
Желтая карточка
Р. Плакса
75'
ГОЛ! 0:2!
Р. Плакса
Пас отдал
К. Сигеев
Вторая желтая
М. Жичиков
71'
64'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скорко
Пас отдал
Ж. Альвина
Желтая карточка
А. Ткачук
60'
57'
Замена
Ж. Альвина
️️️️
Жеовани
Желтая карточка
М. Жичиков
48'
Замена
Р. Русин
️️️️
А. Моура
46'
Желтая карточка
А. Габелок
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
10
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
5
Жеовани
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
71
Ivan Martynov
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
10
Ростислав Русин
АП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Сидоренко
3
Ткачук
17
Курило
3
Безуглый
29
Жичиков
19
Ткачук
9
Мартынюк
28
Габелок
22
Дмитренко
7
Моура
23
Борячук
3-1-2-2-2
30
Шевченко
22
Скорко
18
Логинов
4
Кравченко
23
Копина
23
Кулаковский
66
Сигеев
10
Плакса
14
Шулянский
5
Жеовани
10
Кулаков
19
Ткачук
2
Капинус
2
Капинус
19
Ткачук
7
Моура
10
Русин
10
Русин
7
Моура
22
Дмитренко
11
Ременюк
11
Ременюк
22
Дмитренко
5
Жеовани
55
Альвина
55
Альвина
5
Жеовани
14
Шулянский
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
14
Шулянский
10
Кулаков
17
17
10
Кулаков
Остались в запасе
Харьков
Александрия
12
Игорь Потимков
ВР
71
Ivan Martynov
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
71
Ivan Martynov
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Харьков - Александрия
3
1
2
Всего ударов по воротам
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
7
5
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
1
3
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Соловьян
(Киев)
Стадион:
Metalist Stadium, Kharkiv
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