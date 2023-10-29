Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Харьков
Ворскла - Харьков: обзор матча 29 октября 2023
Ворскла
29.10.2023, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
47'
В. Корниенко
78'
М. Фарина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Харьков
87'
Замена
А. Чирук
️️️️
Д. Юсов
Замена
Ф. Родригес
️️️️
В. Корниенко
83'
Желтая карточка
Е. Павлюк
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Фарина
Желтая карточка
В. Корниенко
75'
64'
Замена
К. Бычек
️️️️
А. Ткачук
64'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Ременюк
ГОЛ! 1:0!
В. Корниенко
47'
35'
Желтая карточка
Д. Юсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
79
Андрей Чирук
ЦФ
4-2-3-1
77
Исенко
9
Корниенко
25
18
Павлюк
74
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
80
Юрченко
14
Кане
4-1-2-1-2
1
Мозиль
3
Ткачук
74
Фарина
17
Курило
3
Безуглый
19
Ткачук
28
Габелок
8
Вачиберадзе
11
Ременюк
28
Юсов
97
Сидоров
9
Корниенко
95
Родригес
95
Родригес
9
Корниенко
19
Ткачук
77
Бычек
77
Бычек
19
Ткачук
11
Ременюк
22
Дмитренко
22
Дмитренко
11
Ременюк
28
Юсов
79
Чирук
79
Чирук
28
Юсов
Остались в запасе
Ворскла
Харьков
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Ворскла - Харьков
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Kalonov, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
Новости команд
Все
Ворскла
Харьков
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+