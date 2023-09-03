Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Харьков
Рух - Харьков: обзор матча 03 сентября 2023
Рух
03.09.2023, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
30'
М. Жичиков (АГ)
25'
Р. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Харьков
Желтая карточка
В. Рунич
89'
Желтая карточка
Р. Дидык
66'
66'
Желтая карточка
М. Жичиков
60'
Замена
А. Ременюк
️️️️
Д. Юсов
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
A. Plumain
57'
46'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Ткачук
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Жичиков
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Русин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
30
Таллес
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
89
Andriy Stolyarchuk
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
71
Иван Коваленко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
33
Игор Энрике
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
3-3-2-2
1
Ледвий
92
Слюбик
29
Дидык
93
Роман
5
Сыч
20
Сапуга
35
Фернандо
70
Климчук
30
Таллес
99
38
4-2-1-1-2
1
Мозиль
29
Жичиков
20
Червак
17
Курило
3
Безуглый
9
Мартынюк
19
Ткачук
28
Габелок
10
Русин
28
Юсов
97
Сидоров
38
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
38
28
Юсов
11
Ременюк
11
Ременюк
28
Юсов
19
Ткачук
22
Дмитренко
22
Дмитренко
19
Ткачук
Остались в запасе
Рух
Харьков
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
89
Andriy Stolyarchuk
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
11
Василь Рунич
ЛВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
71
Иван Коваленко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
33
Игор Энрике
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
89
Andriy Stolyarchuk
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
11
Василь Рунич
ЛВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
71
Иван Коваленко
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
33
Игор Энрике
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Рух - Харьков
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Новости команд
Все
Рух
Харьков
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+