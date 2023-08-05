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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Харьков
Александрия - Харьков: обзор матча 05 августа 2023
Александрия
05.08.2023, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Харьков
37'
А. Шулянский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Харьков
Замена
A. Andreychuk
️️️️
А. Кулаков
73'
66'
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
К. Бычек
Замена
А. Авагимян
️️️️
А. Шулянский
64'
Замена
И. Калюжный
️️️️
Р. Плакса
64'
61'
Замена
А. Моура
️️️️
Д. Юсов
41'
Желтая карточка
Н. Безуглый
ГОЛ! 1:0!
А. Шулянский
37'
Желтая карточка
А. Кулаков
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
10
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
33
Игор Энрике
ЛВ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
7
Ари Моура
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
2-1-4-2-1
30
Шевченко
18
Логинов
4
Бабогло
23
Копина
66
Сигеев
8
Смирный
45
Калитвинцев
21
Беляев
14
Шулянский
10
Плакса
10
Кулаков
4-1-1-2-2
1
Мозиль
29
Жичиков
3
Безуглый
3
Ткачук
2
Капинус
19
Ткачук
28
Габелок
10
Русин
77
Бычек
28
Юсов
97
Сидоров
10
Плакса
5
Калюжный
5
Калюжный
10
Плакса
14
Шулянский
10
Авагимян
10
Авагимян
14
Шулянский
10
Кулаков
17
17
10
Кулаков
77
Бычек
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
77
Бычек
28
Юсов
7
Моура
7
Моура
28
Юсов
Остались в запасе
Александрия
Харьков
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
33
Игор Энрике
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
33
Игор Энрике
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Александрия - Харьков
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
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