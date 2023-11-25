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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Харьков
Верес - Харьков: обзор матча 25 ноября 2023
Верес
25.11.2023, суббота, 16:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Харьков
14'
Е. Шевченко
36'
В. Шарай
69'
В. Дахновский (П)
90'
Н. Гайдучик
4'
А. Борячук
55'
Р. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Харьков
Замена
В. Курко
️️️️
М. Шестаков
90'
+5
Желтая карточка
Н. Гайдучик
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Н. Гайдучик
Пас отдал
Д. Свитюха
90'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
В. Дахновский
86'
Замена
Д. Свитюха
️️️️
В. Шарай
80'
Замена
А. Близниченко
️️️️
Я. Сикейра
79'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Дахновский
69'
65'
Замена
К. Бычек
️️️️
А. Габелок
60'
Замена
А. Ременюк
️️️️
Д. Юсов
55'
ГОЛ! 2:2!
Р. Русин
Пас отдал
А. Борячук
Замена
Д. Кльоц
️️️️
А. Кухарук
46'
ГОЛ! 2:1!
В. Шарай
Пас отдал
Я. Сикейра
36'
Желтая карточка
А. Кухарук
33'
ГОЛ! 1:1!
Е. Шевченко
14'
Желтая карточка
Д. Балан
13'
9'
Красная карточка
И. Курило
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Борячук
Желтая карточка
Е. Шевченко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Яго Сикейра
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
20
Денис Свитюха
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
3-2-2-2-1
47
Когут
6
Сезар
5
Шевченко
39
Балан
23
Кучеренко
29
Кучеров
8
Сикейра
88
Кухарук
77
Шарай
11
Дахновский
9
Шестаков
4-2-1-1-2
1
Мозиль
2
Капинус
17
Курило
74
Фарина
3
Ткачук
19
Ткачук
9
Мартынюк
28
Габелок
10
Русин
23
Борячук
28
Юсов
9
Шестаков
5
Курко
5
Курко
9
Шестаков
88
Кухарук
8
Кльоц
8
Кльоц
88
Кухарук
8
Сикейра
7
Близниченко
7
Близниченко
8
Сикейра
77
Шарай
20
Свитюха
20
Свитюха
77
Шарай
11
Дахновский
89
Гайдучик
89
Гайдучик
11
Дахновский
28
Юсов
11
Ременюк
11
Ременюк
28
Юсов
28
Габелок
77
Бычек
77
Бычек
28
Габелок
Остались в запасе
Верес
Харьков
15
Роман Ковалюк
ЛВ
78
Арсений Коркодым
ВР
71
Василь Гакман
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
15
Роман Ковалюк
ЛВ
78
Арсений Коркодым
ВР
71
Василь Гакман
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Верес - Харьков
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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