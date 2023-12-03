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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Харьков
Шахтер - Харьков: обзор матча 03 декабря 2023
Шахтер
03.12.2023, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Харьков
59'
А. Зубков
78'
Д. Крыськив (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Харьков
Замена
О. Очеретко
️️️️
Д. Крыськив
90'
+2
Желтая карточка
Т. Степаненко
88'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
87'
87'
Замена
К. Бычек
️️️️
А. Борячук
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Крыськив
78'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Бондаренко
76'
65'
Желтая карточка
А. Борячук
61'
Замена
Р. Русин
️️️️
А. Моура
61'
Замена
А. Чирук
️️️️
Д. Юсов
ГОЛ! 1:0!
А. Зубков
Пас отдал
А. Бондаренко
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
7
Алексей Кащук
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
10
Ростислав Русин
АП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
12
Гочолеишвили
27
Степаненко
8
Крыськив
11
Невертон
19
Бондаренко
21
Зубков
14
Сикан
4-2-1-1-2
1
Сидоренко
29
Жичиков
3
Безуглый
20
Червак
3
Ткачук
19
Ткачук
9
Мартынюк
28
Габелок
7
Моура
23
Борячук
28
Юсов
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
8
Крыськив
27
Очеретко
27
Очеретко
8
Крыськив
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
7
Моура
10
Русин
10
Русин
7
Моура
23
Борячук
77
Бычек
77
Бычек
23
Борячук
28
Юсов
79
Чирук
79
Чирук
28
Юсов
Остались в запасе
Шахтер
Харьков
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
7
Эгиналдо
ЛВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Олег Мозиль
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
7
Эгиналдо
ЛВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Шахтер - Харьков
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Kozyryatsky Maksym, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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