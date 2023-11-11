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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Харьков
Полесье - Харьков: обзор матча 11 ноября 2023
Полесье
11.11.2023, суббота, 16:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Харьков
64'
Д. Шастал
83'
В. Грицук (П)
14'
Д. Юсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Харьков
Желтая карточка
В. Танковский
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Грицук
83'
77'
Замена
К. Бычек
️️️️
А. Ткачук
ГОЛ! 1:1!
Д. Шастал
Пас отдал
Б. Макуана
64'
Замена
В. Грицук
️️️️
Б. Кушниренко
63'
63'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Моура
54'
Желтая карточка
А. Ткачук
46'
Замена
Д. Капинус
️️️️
М. Жичиков
Замена
Д. Шастал
️️️️
Ариэлсон
46'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Б. Крушинский
46'
45'
+6
Замена
А. Габелок
️️️️
Б. Вачиберадзе
Желтая карточка
Л. Тэйлор
45'
+2
35'
Желтая карточка
А. Моура
32'
Желтая карточка
М. Жичиков
Замена
А. Смоляков
️️️️
Е. Морозко
24'
Желтая карточка
Б. Крушинский
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Юсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
4-4-2
71
Бойко
44
Чоботенко
55
Крушинский
77
Кушниренко
3
Тэйлор
31
Шабанов
59
Козак
6
Танковский
17
Морозко
99
Ариэлсон
2
Макуана
4-2-1-1-2
1
Мозиль
29
Жичиков
3
Ткачук
17
Курило
3
Безуглый
19
Ткачук
9
Мартынюк
8
Вачиберадзе
7
Моура
23
Борячук
28
Юсов
17
Морозко
29
Смоляков
29
Смоляков
17
Морозко
77
Кушниренко
22
Грицук
22
Грицук
77
Кушниренко
55
Крушинский
95
Мустафаев
95
Мустафаев
55
Крушинский
99
Ариэлсон
7
Шастал
7
Шастал
99
Ариэлсон
29
Жичиков
2
Капинус
2
Капинус
29
Жичиков
8
Вачиберадзе
28
Габелок
28
Габелок
8
Вачиберадзе
7
Моура
22
Дмитренко
22
Дмитренко
7
Моура
19
Ткачук
77
Бычек
77
Бычек
19
Ткачук
Остались в запасе
Полесье
Харьков
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
10
Ростислав Русин
АП
11
Андрей Ременюк
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
10
Ростислав Русин
АП
11
Андрей Ременюк
ЛВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Полесье - Харьков
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Yaroslav Kozik, Ukraine
Стадион:
Центральный
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