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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Харьков
Динамо К - Харьков: обзор матча 07 декабря 2023
Динамо К
07.12.2023, четверг, 16:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Харьков
11'
Н. Волошин
22'
Н. Волошин
34'
В. Ванат
90'
М. Дячук
30'
В. Дмитренко
71'
А. Ременюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Харьков
Замена
Бенито
️️️️
Н. Волошин
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
М. Дячук
Пас отдал
В. Супряга
90'
84'
Желтая карточка
М. Фарина
Замена
В. Супряга
️️️️
В. Ванат
82'
76'
Замена
А. Чирук
️️️️
В. Дмитренко
71'
ГОЛ! 3:2!
А. Ременюк
Пас отдал
А. Борячук
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Шапаренко
61'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Кабаев
61'
Замена
А. Царенко
️️️️
В. Буяльский
61'
60'
Замена
А. Ременюк
️️️️
А. Моура
60'
Замена
А. Ткачук
️️️️
А. Габелок
41'
Вторая желтая
К. Бычек
ГОЛ! 3:1!
В. Ванат
Пас отдал
В. Буяльский
34'
30'
ГОЛ! 2:1!
В. Дмитренко
Пас отдал
А. Габелок
28'
Желтая карточка
К. Бычек
ГОЛ! 2:0!
Н. Волошин
22'
ГОЛ! 1:0!
Н. Волошин
Пас отдал
В. Буяльский
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
14
Самба Диалло
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
23
Андрей Борячук
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
16
Дячук
34
Сирота
18
Тымчик
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
19
Ванат
4-1-1-3-1
1
Сидоренко
2
Капинус
74
Фарина
20
Червак
3
Ткачук
9
Мартынюк
28
Габелок
7
Моура
22
Дмитренко
77
Бычек
97
Сидоров
22
Кабаев
20
Караваев
20
Караваев
22
Кабаев
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
29
Буяльский
17
Царенко
17
Царенко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Бенито
22
Бенито
9
Волошин
19
Ванат
20
Супряга
20
Супряга
19
Ванат
28
Габелок
19
Ткачук
19
Ткачук
28
Габелок
7
Моура
11
Ременюк
11
Ременюк
7
Моура
22
Дмитренко
79
Чирук
79
Чирук
22
Дмитренко
Остались в запасе
Динамо К
Харьков
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Олег Мозиль
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
14
Самба Диалло
ЛВ
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Динамо К - Харьков
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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