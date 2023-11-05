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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Черноморец
Харьков - Черноморец: обзор матча 05 ноября 2023
Харьков
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
53'
А. Борячук
78'
А. Моура
20'
А. Штогрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Черноморец
Желтая карточка
А. Чирук
89'
85'
Замена
G. Hadida
️️️️
J. Šporn
81'
Замена
Д. Белмонте
️️️️
О. Кузык
ГОЛ! 2:1!
А. Моура
Пас отдал
И. Курило
78'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
Д. Юсов
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Борячук
Пас отдал
Н. Безуглый
53'
Замена
А. Борячук
️️️️
Б. Вачиберадзе
46'
Замена
А. Моура
️️️️
А. Ременюк
46'
40'
Вторая желтая
С. Айеде
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Штогрин
Желтая карточка
А. Ременюк
12'
9'
Желтая карточка
С. Айеде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
23
Андрей Борячук
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Черноморец
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мозиль
3
Безуглый
17
Курило
3
Ткачук
74
Фарина
9
Мартынюк
19
Ткачук
8
Вачиберадзе
11
Ременюк
97
Сидоров
28
Юсов
3-1-2-2-2
30
Варакута
22
Путря
3
Ермаков
13
Салюк
27
Васильев
17
Кузык
8
39
Бадибанга
45
Брагару
77
Штогрин
45
Айеде
28
Юсов
22
Дмитренко
22
Дмитренко
28
Юсов
11
Ременюк
7
Моура
7
Моура
11
Ременюк
8
Вачиберадзе
23
Борячук
23
Борячук
8
Вачиберадзе
8
23
23
8
17
Кузык
97
Белмонте
97
Белмонте
17
Кузык
Остались в запасе
Харьков
Черноморец
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
20
Вадим Червак
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Харьков - Черноморец
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
Metalist Stadium, Kharkiv
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