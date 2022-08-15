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    Хасан Эмре Йесилюрт - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Хасан Эмре
    Фамилия Йесилюрт
    Состав Без клуба
    Родной город Стамбул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Касымпаша 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2022 1' -16' Касымпаша (Стамбул) 0:6 Фенербахче (Стамбул)
    16'
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