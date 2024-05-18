Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Паулу Эштрела - статистика

Завершил карьеру
20 февраля 1999 (27), Пасуш де Феррейра
#20 | Полузащитник
171 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
16
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
89' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
82' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
2 : 2
14.04.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
80' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
3 : 5
01.04.2024
Брага
1' - 79'
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
15.03.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
0 : 3
08.03.2024
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Портимоненси
0 : 2
21.01.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 0
12.01.2024
Фаренсе
81' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 0
07.01.2024
Портимоненси
85' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 2
30.12.2023
Спортинг
90' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
5 : 2
17.12.2023
Портимоненси
46' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
1 : 0
02.12.2023
Портимоненси
79' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Визела
2 : 3
30.09.2023
Портимоненси
62' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 6 тур
Портимоненси
1 : 3
24.09.2023
Бенфика
1' - 39'
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
17.09.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Портимоненси
1 : 1
02.09.2023
Эштрела
79' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 1
26.08.2023
Портимоненси
68' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
1' - 83'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
5 : 0
12.08.2023
Портимоненси
1' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
2
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+