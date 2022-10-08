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    Надрей Даго - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Надрей
    Фамилия Даго
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2023 78' - 90' Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 16 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.02.2023 78' -90' Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    09.01.2023 1' -60' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    04.01.2023 1' -68' Панетоликос (Агринио) 2:0 Атромитос (Перистери)
    41'
    29.12.2022 1' -75' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    22.12.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    13.11.2022 1' -75' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    09.11.2022 61' -90' Панетоликос (Агринио) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    06.11.2022 1' -67' Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    29.10.2022 83' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    08.10.2022 1' -66' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    16'
    03.10.2022 59' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 1' -60' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    10.09.2022 69' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -85' Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    28.08.2022 1' -84' Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
    76'
    20.08.2022 57' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
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