Надрей Даго - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Надрей
|Фамилия
|Даго
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Надрей
|Фамилия
|Даго
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.02.2023
|78' - 90'
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|16
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2023
|78' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|09.01.2023
|1' -60'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|1' -68'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|41'
|29.12.2022
|1' -75'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|22.12.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|1' -75'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|61' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|1' -67'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|83' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|1' -66'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|16'
|03.10.2022
|59' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|1' -60'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|69' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -85'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.08.2022
|1' -84'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|76'
|20.08.2022
|57' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)