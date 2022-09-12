Николас Куальята - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Куальята
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 1999 (23 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Куальята
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|85' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|30.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.10.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|12.09.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)