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Перу. Лига 1
Команды
Мельгар
Николас Куальята
Статистика
€ 700 тыс
Николас Куальята - статистика
Мельгар
5 июня 1999 (27), Монтевидео
#10 | Нападающий
172 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 10 тур
Мельгар
1 : 1
20.09.2026
Спорт Бойз
60' - 90'
Перу. Лига 1, 9 тур
Куско
0 : 1
12.09.2026
Мельгар
1' - 62'
50'
Перу. Лига 1, 8 тур
Мельгар
3 : 0
07.09.2026
АДТ
1' - 75'
63'
Статистика по турнирам
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Перу. Лига 1 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
Перу. Лига 1 2025
Аргентина. Примера 2024
Бразилия. Серия А 2023
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
1 : 2
29.07.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 1
23.07.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
1 : 0
27.06.2023
Куяба
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
0 : 1
23.06.2023
Ботафого
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
1 : 1
11.06.2023
Куяба
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Гойас
0 : 1
05.06.2023
Куяба
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
1 : 1
28.05.2023
Коритиба
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Крузейро
0 : 1
23.05.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
2 : 0
14.05.2023
Куяба
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Куяба
0 : 4
11.05.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.05.2023
Куяба
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Куяба
1 : 2
01.05.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Палмейрас
2 : 1
15.04.2023
Куяба
46' - 90'
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