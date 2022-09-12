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    Николас Куальята - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Николас
    Фамилия Куальята
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июня 1999 (23 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    13.11.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 85' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    30.10.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    17.10.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    09.10.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:1 ПАОК (Салоники)
    02.10.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    12.09.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
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