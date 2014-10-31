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Жоау Батчи
Новости
€ 8 млн
Жоау Батчи - новости
Краснодар
1 мая 1998 (28)
#11 | Полузащитник
174 см
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Трансферы
Федотов проанализировал сомнительный гол Батчи в ворота ЦСКА
7 ноября
5
Видео
Игрок «Краснодара» едва не напал на Мусаева
31 октября
14
Батчи описал матч с «Локомотивом» одним прилагательным
18 октября
2
Фото
РПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
11 сентября
2
Батчи из «Краснодара» описал суперфинал против «Спартака» одним прилагательным
23 мая
Игрок «Краснодара» определился, что будет пить по случаю второго подряд чемпионства
10 мая
2
Фото
Самые подорожавшие футболисты РПЛ
2025.12.17 00:12
1
Фото
«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
2025.12.08 10:20
1
Бубнов составил сборную легионеров РПЛ для матча с Россией
2025.11.14 15:26
2
Полузащитник «Краснодара»: «Вы же видите, как судьи ведут себя по отношению к нам»
2025.09.01 10:18
4
Кубок России. «Краснодар» победил «Сочи» (4:2), Батчи сделал 3 ассиста
2025.08.27 20:24
3
«Краснодар» может расстаться с африканским вингером
2025.06.20 16:12
2
Фото
Сперцян возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Кисляк и Батраков – в топ-3
2025.06.04 15:56
3
Видео
Объявлен автор лучшего гола марта в РПЛ
2025.04.11 12:24
2
Опубликована сборная 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.01 10:42
2
Видео
«Спартак» и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме матча-открытия Зимнего кубка РПЛ
2025.01.30 20:20
2
Батчи не сменит «Краснодар» на «Галатасарай» – известна причина
2024.06.30 22:17
1
Фото
«Краснодар» продлил полузащитника, которым интересуются в Англии
2024.01.21 19:01
1
«Краснодар» намерен продлить контракт с ангольским хавбеком
2023.12.05 08:21
1
Игрок «Краснодара» может уехать в Англию
2023.11.10 15:48
2
Батчи может сменить «Краснодар» на топ-клуб Турции
2023.11.08 12:06
2
«Спартак» хочет переманить вингера «Краснодара»
2023.07.29 13:34
13
Фото
Опубликована сборная 1-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.07.24 12:25
1
«Это может случиться»: игрок «Краснодара» ждет Роналду в РПЛ
2023.07.24 10:51
3
Видео
Дуарте объяснил, почему бросил бежать за Батчи в моменте с его голом
2023.05.30 10:55
8
Батчи из «Краснодара» ответил на вопрос о встрече с Путиным
2023.05.10 07:43
1
Видео
«Снимаю шляпу перед Батчи»: Аршавин – о голе «Краснодара» в ворота «Спартака»
2023.04.25 10:27
1
Полузащитник «Краснодара» выбыл до конца года
2022.10.07 16:25
Фото
«Краснодар» купил 24-летнего ангольца Баши
2022.09.07 18:37
Тренер «Шавиша» подтвердил переход Баши в «Краснодар»
2022.09.06 14:52
1
Главные новости
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
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Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
1
Фото
Максименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
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Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
5
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
5
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
5
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
6
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
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