Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Снимаю шляпу перед Батчи»: Аршавин – о голе «Краснодара» в ворота «Спартака»

    «Снимаю шляпу перед Батчи»: Аршавин – о голе «Краснодара» в ворота «Спартака»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал гол полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи в ворота «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ.

    «Мне вообще понравилось, как играл «Краснодар». Они вели игру, перед Батчи снимаю шляпу за его гол, классно пробежал от своей штрафной, хватило сил на обыгрыш и такой удар.

    Понятно, что Сперцян ведет игру, да и Кордоба достаточно интересно выглядел», – сказал Аршавин.

    • Москвичи выиграли со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    Новости по теме
    Ловчев определил главную проблему «Спартака»: «Как это терпеть?» 3
    Зарема назвала победный элемент «Спартака» 3
    Червиченко: «Безбородов – самый грязный судья России. Не в первый раз тащит «Спартак» за уши» 20
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      cska1948 1 час назад

      Батчи, по данным канала Матч, пробежал с мячом 88 метров и не встретил со стороны игроков СпаМа ни какого сопротивления! И после такого позора болельщики СпаМа восхищаются игрой своей команды.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      Болотоход > cska1948 1 час назад

      Позор был в игре конюшня-паровоз!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1044

      SLADE2019 > Болотоход 27 секунд назад

      И конюшня ничего хорошего не показала, но на них пофиг. А Спартак в очередной раз одержал победу, по которой много вопросов, к сожалению.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 