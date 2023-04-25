«Снимаю шляпу перед Батчи»: Аршавин – о голе «Краснодара» в ворота «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал гол полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи в ворота «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ.
«Мне вообще понравилось, как играл «Краснодар». Они вели игру, перед Батчи снимаю шляпу за его гол, классно пробежал от своей штрафной, хватило сил на обыгрыш и такой удар.
Понятно, что Сперцян ведет игру, да и Кордоба достаточно интересно выглядел», – сказал Аршавин.
- Москвичи выиграли со счетом 4:3.
- Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
- «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»