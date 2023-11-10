Игрок «Краснодара» может уехать в Англию

Для Краснодара это хорошая находка. Игрок скоростной, за ним нужен глаз да глаз.
Агент форварда «Краснодара» Жоау Батчи Эдуардо Мариньо сообщил, что игрок может переехать в Англию.
«К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес.
Очень маловероятно, что трансфер состоится зимой», – сказал Мариньо.
- «Краснодар» купил Батчи у «Шавиша» год назад за 1,5 миллиона евро.
- Контракт рассчитан до 2025 года.
- В этом сезоне у нападающего Батчи 18 матчей, гол, 4 ассиста.