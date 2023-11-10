Игрок «Краснодара» может уехать в Англию

Агент форварда «Краснодара» Жоау Батчи Эдуардо Мариньо сообщил, что игрок может переехать в Англию.

«К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес.

Очень маловероятно, что трансфер состоится зимой», – сказал Мариньо.