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    Игрок «Краснодара» может уехать в Англию

    Агент форварда «Краснодара» Жоау Батчи Эдуардо Мариньо сообщил, что игрок может переехать в Англию.

    «К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес.

    Очень маловероятно, что трансфер состоится зимой», – сказал Мариньо.

    • «Краснодар» купил Батчи у «Шавиша» год назад за 1,5 миллиона евро.
    • Контракт рассчитан до 2025 года.
    • В этом сезоне у нападающего Батчи 18 матчей, гол, 4 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2023 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 10 ноября, 18:33

      Для Краснодара это хорошая находка. Игрок скоростной, за ним нужен глаз да глаз.

      1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 17:19

      Старый способ "выколачивания" прибавки.
      Куда он поедит , в чемпион-шип ?

      0
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      Рейтинг: +144

      fanfckrasnodar 10 ноября, 16:26

      хороший игрок!

      1
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