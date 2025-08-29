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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 50 млн

Матеуш Фернандеш - новости

Тоттенхэм
10 июля 2004 (22)
#18 | Полузащитник
178 см
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Фото «Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
Едва не вылетевший из АПЛ «Тоттенхэм» потратил 215 миллионов за два дня
2 июля
1
«Тоттенхэм» согласовал шокирующий трансфер
30 июня
2
«Реал» рассматривает трех полузащитников
18 июня
У «ПСЖ» попросили 130 миллионов за игроков, вылетевших из АПЛ
12 июня
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Список трансферных «хотелок» Моуринью после назначения в «Реал»
7 июня
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В Англии раскрыли 10 трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
13 мая
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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался хавбеком сборной Португалии
5 мая
Фото «Вест Хэм» объявил о новом трансфере за 44 миллиона
2025.08.29 12:27
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ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей
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