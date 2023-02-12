Матеус Фернандеш - статистика
#82 | Полузащитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Фернандеш
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Фернандеш
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 22 тур
|23.02.2023
|53' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|53' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Спортинг (Лиссабон)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)