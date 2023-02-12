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    Матеус Фернандеш - статистика

    #82 | Полузащитник
    Имя Матеус
    Фамилия Фернандеш
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 2004 (18 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 Был в запасе Спортинг 2:0 Эшторил Португалия. Примейра, 22 тур
    23.02.2023 53' - 90' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 Был в запасе Спортинг 1:2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 53' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:4 Спортинг (Лиссабон)
    16.02.2023 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
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