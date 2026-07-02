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Тоттенхэм
Матеуш Фернандеш
Трансферы
€ 50 млн
Матеуш Фернандеш - трансферы
Тоттенхэм
10 июля 2004 (22)
#18 | Полузащитник
178 см
Португалия
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Тип трансфера
02.07.26 / -
Вест Хэм
Тоттенхэм
99 млн €
29.08.25 / 02.07.26
Саутгемптон
Вест Хэм
52,25 млн €
20.08.24 / 29.08.25
Спортинг
Саутгемптон
15 млн €
29.08.23 / 30.06.24
Спортинг
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
70
ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей
09:29
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Мбаппе тремя словами оценил выход Франции в полуфинал ЧМ-2026
09:17
1
Реакция Семака на решение «Динамо» по Тюкавину
09:02
2
Тренер Марокко назвал спорный эпизод в судействе матча с Францией
08:53
1
Дешам оценил выход Франции в полуфинал ЧМ-2026
08:39
1
Аршавин спрогнозировал, как Испания выступит в оставшейся части ЧМ-2026
08:30
Мбаппе рассказал о травме, из-за которой его заменили в матче с Марокко
08:20
Тюкавин хочет в «Зенит», Парада едет в «Спартак», судья на Суперкубок и другие новости
02:08
Мбаппе потребовал замену в матче ЧМ-2026 против Марокко
01:33
1
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