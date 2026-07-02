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€ 50 млн

Матеуш Фернандеш - трансферы

Тоттенхэм
10 июля 2004 (22)
#18 | Полузащитник
178 см
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.07.26 / -
Вест Хэм
Тоттенхэм
99 млн €
29.08.25 / 02.07.26
Саутгемптон
Вест Хэм
52,25 млн €
20.08.24 / 29.08.25
Спортинг
Саутгемптон
15 млн €
29.08.23 / 30.06.24
Спортинг
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