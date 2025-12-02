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Николас Маричаль
Новости
€ 6 млн
Николас Маричаль - новости
Динамо
17 марта 2001 (25)
#2 | Защитник
186 см
Уругвай
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Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ
25 марта
7
Символическая сборная 20-го тура РПЛ по версии Радимова
11 марта
5
Маричаль – после дубля в матче с ЦСКА: «Я уже не хочу говорить про Карпина»
9 марта
1
У защитника «Динамо» появились варианты перехода за рубеж
2025.12.02 11:39
1
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.11.03 11:07
2
Фото
Символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.08.26 16:30
2
В «Алавесе» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Динамо»
2025.08.26 10:00
Динамовец Маричаль поделился первыми впечатлениями от Карпина
2025.06.28 16:30
1
«Динамо» может расстаться с центральным защитником
2025.05.11 15:04
2
Видео
Личка оценил автогол Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»
2025.02.08 00:35
8
Маричаль назвал виновного за автогол «Динамо» в игре со «Спартаком»
2025.02.07 21:38
Динамовец Маричаль ответил, понравился ли ему холодец
2025.01.18 00:12
4
Маричаль прокомментировал продление контракта с «Динамо»
2024.12.10 17:05
«Динамо» продлило контракт с уругвайским защитником
2024.12.10 14:48
2
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.30 12:57
8
Два игрока РПЛ стали бронзовыми призерами Кубка Америки-2024
2024.07.14 05:42
11 футболистов из российских клубов сыграют на Кубке Америки
2024.06.18 11:16
17
Динамовец Маричаль назвал футбольных кумиров
2024.03.09 12:48
Пост
Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича
2023.06.14 12:11
6
Аршавин назвал защитника «Динамо» «дыркой»
2023.04.09 11:08
8
Топ-5 самых дорогих трансферов лета в РПЛ
2022.09.09 08:24
2
Маричаль рассказал, как в Уругвае отреагировали на его трансфер в Россию
2022.09.04 14:30
Маричаль: «Не слышал ничего плохого про Россию. Уровень РПЛ хорош»
2022.09.04 00:28
Маричаль дебютирует за «Динамо» в матче с «Уралом», Смолов – в запасе
2022.09.03 19:30
2
Видео
Маричаль обратился к болельщикам «Динамо»
2022.08.30 22:17
Йоканович прокомментировал переход Маричала в «Динамо»
2022.08.30 21:42
Фото
«Динамо» объявило о переходе Маричала. Контракт – до 2027 года
2022.08.30 20:34
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Главные новости
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Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
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Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
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«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
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Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
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