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    Аршавин назвал защитника «Динамо» «дыркой»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал игру «Динамо» в обороне в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).

    «Николас Маричаль — дырка. В «Динамо» лучший защитник — Саба Сазонов. В матче со «Спартаком» Маричаль принимал неправильные решения, перед пропущенным голом не смог обработать простой мяч. Защитника ценят за надежность. Ему мощи не хватает. Посмотрите на него — худышкин. Он мне напоминает Эмануэля Мамману из «Зенита». Хотя Маммана поинтереснее был.

    Маричаль и сзади ничего, и техники не хватает для развития атаки. Георгия Джикию нападающие метров за десять боятся, а на Маричаля смотришь и думаешь: «Что за фантик?» Очень субтильный», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Динамо» купило 22-летнего Маричаля летом у уругвайского «Насьонала» за 4,2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 10 матчей.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +664

      111Hunter111 10 минут назад

      только чипсоеда здесь не хватало

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      Рейтинг: +125

      Назарян 24 минуты назад

      ладно покупать нападающих техничных и быстрых а когда покупают вратарей и защитников считаю это перебор лучше пусть наши играют и думаю будут на много лучше заморских

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