Аршавин назвал защитника «Динамо» «дыркой»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал игру «Динамо» в обороне в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).

«Николас Маричаль — дырка. В «Динамо» лучший защитник — Саба Сазонов. В матче со «Спартаком» Маричаль принимал неправильные решения, перед пропущенным голом не смог обработать простой мяч. Защитника ценят за надежность. Ему мощи не хватает. Посмотрите на него — худышкин. Он мне напоминает Эмануэля Мамману из «Зенита». Хотя Маммана поинтереснее был.

Маричаль и сзади ничего, и техники не хватает для развития атаки. Георгия Джикию нападающие метров за десять боятся, а на Маричаля смотришь и думаешь: «Что за фантик?» Очень субтильный», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».