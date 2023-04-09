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Аршавин назвал защитника «Динамо» «дыркой»

9 апреля 2023, 11:08
8

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал игру «Динамо» в обороне в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).

«Николас Маричаль — дырка. В «Динамо» лучший защитник — Саба Сазонов. В матче со «Спартаком» Маричаль принимал неправильные решения, перед пропущенным голом не смог обработать простой мяч. Защитника ценят за надежность. Ему мощи не хватает. Посмотрите на него — худышкин. Он мне напоминает Эмануэля Мамману из «Зенита». Хотя Маммана поинтереснее был.

Маричаль и сзади ничего, и техники не хватает для развития атаки. Георгия Джикию нападающие метров за десять боятся, а на Маричаля смотришь и думаешь: «Что за фантик?» Очень субтильный», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • «Динамо» купило 22-летнего Маричаля летом у уругвайского «Насьонала» за 4,2 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у него 10 матчей.
  • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Аршавин Андрей Маричаль Николас
Комментарии (8)
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Назарян
1681032982
ладно покупать нападающих техничных и быстрых а когда покупают вратарей и защитников считаю это перебор лучше пусть наши играют и думаю будут на много лучше заморских
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111Hunter111
1681033816
только чипсоеда здесь не хватало
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raritet
1681035510
Такие фрукты как Березуцкие и Игнашевич не так часто встретишь. Пока они были в ЦСКА ,вместе с Акинфеевым , можно было за что то бороться. И не нужны были никакие заморские фрукты.
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solovey-2020
1681035655
аршавин ты ***** на себя посмотри
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egor tikhonov
1681045741
сзади ничего - пропагандой гребней попахивает....)
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