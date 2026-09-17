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РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо
Николас Маричаль
Статистика
€ 6 млн
Николас Маричаль - статистика
Динамо
17 марта 2001 (25)
#2 | Защитник
186 см
Уругвай
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
26' - 90'
53'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
12.09.2026
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
77' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
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Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
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Россия. Премьер-лига 2024/2025
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Россия. Премьер-лига 2023/2024
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Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
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И
Г
П
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Динамо
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
1' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
06.02.2026
Динамо
1' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
1' - 63'
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