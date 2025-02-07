Маричаль назвал виновного за автогол «Динамо» в игре со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль взял на себя вину за автогол команды в матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

– Это моя индивидуальная ошибка. Такое происходит в футболе. Я беру на себя ответственность.

– Тренер требует чаще играть через вратаря?

– Да, тренер просит разыгрывать через голкипера, но в данном случае пас получился неудачным.