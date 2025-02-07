Маричаль назвал виновного за автогол «Динамо» в игре со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль взял на себя вину за автогол команды в матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).
– Это моя индивидуальная ошибка. Такое происходит в футболе. Я беру на себя ответственность.
– Тренер требует чаще играть через вратаря?
– Да, тренер просит разыгрывать через голкипера, но в данном случае пас получился неудачным.
- На 32-й минуте Маричаль отдал передачу назад в створ ворот, голкипер команды Игорь Лещук попытался выбить мяч, но в итоге отправил его в сетку.
- «Динамо» с 0 очков заняло последнее место в группе 1 и сыграет с «Ростовом» в матче за 5-е место.