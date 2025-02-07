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  • Маричаль назвал виновного за автогол «Динамо» в игре со «Спартаком»

Маричаль назвал виновного за автогол «Динамо» в игре со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль взял на себя вину за автогол команды в матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

– Это моя индивидуальная ошибка. Такое происходит в футболе. Я беру на себя ответственность.

– Тренер требует чаще играть через вратаря?

– Да, тренер просит разыгрывать через голкипера, но в данном случае пас получился неудачным.

  • На 32-й минуте Маричаль отдал передачу назад в створ ворот, голкипер команды Игорь Лещук попытался выбить мяч, но в итоге отправил его в сетку.
  • «Динамо» с 0 очков заняло последнее место в группе 1 и сыграет с «Ростовом» в матче за 5-е место.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.02.2025 21:38
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Комментарии (1)
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Литейный 4 (returned)
1738954785
Кто-то на лукойловском обеспечении. По другому они не побеждают. Гыгыгы
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