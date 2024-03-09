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    Динамовец Маричаль назвал футбольных кумиров

    Центральный защитник «Динамо» Николас Маричаль рассказал, кто для него был примером для подражания.

    – У вас были какие-то кумиры в футболе? За кем сейчас пристально следите?

    – В детстве я восхищался Диего Годином, который как раз закончил с большим футболом.

    Сейчас слежу за игрой Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма», Серхио Рамоса и других игроков, которые выступают на моей позиции. В основном смотрю матчи АПЛ и Примеры.

    • 22-летний Маричаль в «Динамо» с августа 2022 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 17 матчах.

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    Источник: сайт «Динамо»

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