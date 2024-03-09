Динамовец Маричаль назвал футбольных кумиров

Центральный защитник «Динамо» Николас Маричаль рассказал, кто для него был примером для подражания.

– У вас были какие-то кумиры в футболе? За кем сейчас пристально следите?

– В детстве я восхищался Диего Годином, который как раз закончил с большим футболом.

Сейчас слежу за игрой Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма», Серхио Рамоса и других игроков, которые выступают на моей позиции. В основном смотрю матчи АПЛ и Примеры.