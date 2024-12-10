Маричаль прокомментировал продление контракта с «Динамо»

«Динамо» подтвердило договоренность о продлении контракта с защитником Николасом Маричалем до конца сезона-2028/29.

Футболист рассказал, что его ближайшая цель – выиграть трофей с бело-голубыми.

– Я очень рад продлить контракт с клубом. Очень жду, что мы вместе добьeмся больших побед, выиграем чемпионат и Кубок России. Буду стараться прогрессировать, чтобы расти вместе с командой.

– Мыслей о смене клуба не было?

– Нет, сейчас я отлично себя чувствую здесь. Ко мне все отлично относятся, я чувствую себя спокойно, здесь у меня много друзей из Латинской Америки. Это большой плюс, они мне очень помогли. Сейчас я счастлив находиться здесь, так что продолжаем идти вперeд вместе.

– Что тренер сборной Уругвая говорит насчeт того, что вы выступаете в России за «Динамо»?

– Мы немного с ним говорили про мою клубную карьеру, но он знает, что «Динамо» – это отличная команда, из которой, я, возможно, однажды перейду в хороший европейский клуб. Но пока всe хорошо и здесь.

– Какие у вас цели в «Динамо»?

– В прошлом году мы были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами, но нам не хватило одного очка. Так что ближайшая цель – это выиграть трофей с «Динамо».

Маричаль присоединился к «Динамо» в августе 2022 года и в прошлом сезоне выиграл с командой бронзовые медали чемпионата России.

Всего за «Динамо» 23-летний защитник провeл 70 матчей.

Летом Маричаль выиграл бронзовую медаль Кубка Америки со сборной Уругвая.

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