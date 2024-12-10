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    Маричаль прокомментировал продление контракта с «Динамо»

    «Динамо» подтвердило договоренность о продлении контракта с защитником Николасом Маричалем до конца сезона-2028/29.

    Футболист рассказал, что его ближайшая цель – выиграть трофей с бело-голубыми.

    – Я очень рад продлить контракт с клубом. Очень жду, что мы вместе добьeмся больших побед, выиграем чемпионат и Кубок России. Буду стараться прогрессировать, чтобы расти вместе с командой.

    – Мыслей о смене клуба не было?

    – Нет, сейчас я отлично себя чувствую здесь. Ко мне все отлично относятся, я чувствую себя спокойно, здесь у меня много друзей из Латинской Америки. Это большой плюс, они мне очень помогли. Сейчас я счастлив находиться здесь, так что продолжаем идти вперeд вместе.

    – Что тренер сборной Уругвая говорит насчeт того, что вы выступаете в России за «Динамо»?

    – Мы немного с ним говорили про мою клубную карьеру, но он знает, что «Динамо» – это отличная команда, из которой, я, возможно, однажды перейду в хороший европейский клуб. Но пока всe хорошо и здесь.

    – Какие у вас цели в «Динамо»?

    – В прошлом году мы были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами, но нам не хватило одного очка. Так что ближайшая цель – это выиграть трофей с «Динамо».

    • Маричаль присоединился к «Динамо» в августе 2022 года и в прошлом сезоне выиграл с командой бронзовые медали чемпионата России.
    • Всего за «Динамо» 23-летний защитник провeл 70 матчей.
    • Летом Маричаль выиграл бронзовую медаль Кубка Америки со сборной Уругвая.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    10.12.2024 17:05
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