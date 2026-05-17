Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Вайле
Кристиан Серенсен
Статистика
€ 200 тыс
Кристиан Серенсен - статистика
Вайле
6 августа 1992 (34)
#3 | Защитник
179 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
25
0
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
1' - 90'
43'
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
1' - 90'
73'
Дания. Суперлига, 27 тур
Вайле
1 : 4
19.04.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
1' - 85'
Дания. Суперлига, 25 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
1' - 90'
78'
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 3
20.02.2026
Вайле
71' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Виборг
5 : 2
23.11.2025
Вайле
1' - 65'
10'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
2 : 0
09.11.2025
Копенгаген
1' - 81'
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
5 : 1
19.10.2025
Вайле
1' - 46'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
66' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
1' - 88'
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
1' - 90'
29'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Копенгаген
2 : 0
26.07.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
1' - 90'
Главные новости
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
Видео
Подписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
5
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
2
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+