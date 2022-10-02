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    Кристиан Серенсен - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Серенсен
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 августа 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 31' Копенгаген 7:0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    14'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 7 1 0 0 0
    Виборг 7 2 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -31' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    26.02.2023 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    19.02.2023 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    14'
    13.11.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    29.10.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    22.10.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    16.10.2022 46' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    08.10.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    02.10.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Орхус (Орхус)
    18.09.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    10.09.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    02.09.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    28.08.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    21.08.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Виборг (Виборг)
    14.08.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    22' 12'
    06.08.2022 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:0 Виборг (Виборг)
    31.07.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    90'
    24.07.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    74'
    17.07.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    43'
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