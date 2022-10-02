Кристиан Серенсен - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 31'
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|14'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|7
|1
|0
|0
|0
|Виборг
|7
|2
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -31'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|26.02.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|14'
|13.11.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|46' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|02.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|21.08.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|14.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|22' 12'
|06.08.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|31.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|90'
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|74'
|17.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|43'