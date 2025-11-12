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Прокоп
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Прокоп - новости
Завершил карьеру
27 августа 2002 (24), Кириши
#69 | Полузащитник
180 см
Россия
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Трансферы
Российский футболист оформил покер в ворота команды Касильяса
2025.11.12 23:32
1
Фото
Россиянин перешел в клуб Агуэро
2025.04.12 23:24
1
Президент Медиалиги назвал пять игроков МФЛ, способных выступать за «Зенит» и «Спартак»
2023.08.03 12:12
3
Аршавин: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу Медиалигу?»
2023.06.08 23:34
Слуцкий назвал трех игроков, которых дети хотят видеть на открытии стадиона «Бомбонера» в Волгограде
2023.05.18 22:10
От «Ботева» отписалось 40 процентов аудитории после ухода Прокопа
2023.02.12 11:36
1
Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он перешел из «Амкала» в октябре
2023.02.06 19:44
1
Видео
Прокоп забил дебютный гол за «Ботев». Он перешел из «Амкала»
2023.01.13 18:50
Экс-игрок «Амкала» Прокоп дебютировал за болгарский «Ботев»
2022.11.19 16:32
«Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп – о вызове в сборную
2022.11.03 09:09
4
В «Ботеве» объяснили трансфер Прокопа из «Амкала»
2022.10.25 17:28
«Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»
2022.10.25 15:57
В «Ботеве» раскрыли подробности контракта с Прокопом
2022.10.25 14:58
Фото
«Ботев» объявил о переходе Прокопа из «Амкала»
2022.10.25 12:17
Герман Эль Классико оценил шансы Прокопа заиграть в Болгарии
2022.09.25 17:15
«Мечтаю играть в Европе». Прокоп из «Амкала» подтвердил просмотр в «Ботеве»
2022.09.25 16:42
«Ботев» с юмором отреагировал на информацию о просмотре Прокопа
2022.09.25 15:04
1
Стало известно, в каком зарубежном клубе проходит просмотр Прокоп из «Амкала»
2022.09.25 13:43
2
Прокоп из «Амкала» получил предложение от участника еврокубков
2022.09.16 08:26
9
38-летний Сибскана, Прокоп, Гасилин – в основе «Амкала» на матч со «Звездой» Комбарова
2022.09.14 12:38
1
Прокоп из «Амкала»: «Герман сказал, что «Зоркий» изнасиловал его по организации матча. Просил отомстить»
2022.08.17 11:07
Капитан «Амкала» ответил критикам: «Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие»
2022.08.17 01:59
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Воспитанник «Зенита» забил первый гол «Амкала» в Кубке России. Ассист – у Прокопа
2022.08.16 20:15
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