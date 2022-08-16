Михаил Прокопьев - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Прокопьев
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кириши
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Прокопьев
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кириши
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|3
|0
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|1' -77'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|15' 49'
|31.08.2022
|1' -77'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|14'
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)
|58'