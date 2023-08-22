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FONBET Кубок России 2026/2027
Текстильщик - Амкал
Текстильщик - Амкал: обзор матча 22 августа 2023
Текстильщик
22.08.2023, вторник, 19:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Амкал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Амкал
ГОЛ!
Д. Горовых
4:3
ГОЛ!
Прокоп
3:3
Пенальти не реализован!
М. Лямзин
Пенальти не реализован!
А. Катрич
ГОЛ!
И. Климов
3:2
ГОЛ!
Р. Имаев
2:2
ГОЛ!
Н. Симдянкин
2:1
Пенальти не реализован!
Н. Дубчак
ГОЛ!
Д. Ефремов
1:1
ГОЛ!
И. Шурыгин
0:1
90'
+5
Замена
И. Шурыгин
️️️️
Э. Товмасян
Замена
А. Шленкин
️️️️
А. Скворцов
79'
Замена
А. Самылин
️️️️
М. Сентюрин
79'
Замена
В. Сергеев
️️️️
А. Евсеев
72'
71'
Желтая карточка
Прокоп
63'
Замена
А. Катрич
️️️️
В. Коротаев
Замена
М. Лямзин
️️️️
Р. Ермолин
59'
51'
Замена
А. Гооге
️️️️
В. Лобкарев
49'
Красная карточка
Е. Маричев
Желтая карточка
А. Елисеев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Никита Яворский
ВР
3
Данила Калин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
88
Никита Симдянкин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Амкал
90
Владимир Мухин
ВР
49
Иван Захаров
ЦЗ
44
Руслан Имаев
ЦЗ
2
Михаил Долгушин
ЦЗ
6
Эрик Товмасян
ЦЗ
23
Дмитрий Кузькин
ПЗ
69
Прокоп
АП
7
Никита Дубчак
АП
37
Евгений Маричев
АП
22
Владислав Коротаев
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Буробин
Текстильщик
96
Александр Лихачев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
13
Михаил Лямзин
ОП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Амкал
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
27
Антон Петровский
ЦЗ
10
Сибскана
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
70
Антон Гооге
ЦФ
9
Кирилл Дубников
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Яворский
3
Калин
80
Климов
27
Горовых
69
Ермолин
9
Сентюрин
4
Елисеев
94
Евсеев
88
Симдянкин
22
Ефремов
92
Скворцов
3-2-3-2
90
Мухин
44
Имаев
2
Долгушин
6
Товмасян
23
Кузькин
49
Захаров
52
Лобкарев
37
Маричев
7
Дубчак
69
Прокоп
22
Коротаев
69
Ермолин
13
Лямзин
13
Лямзин
69
Ермолин
9
Сентюрин
97
Самылин
97
Самылин
9
Сентюрин
92
Скворцов
7
Шленкин
7
Шленкин
92
Скворцов
94
Евсеев
14
Сергеев
14
Сергеев
94
Евсеев
6
Товмасян
98
Шурыгин
98
Шурыгин
6
Товмасян
22
Коротаев
77
Катрич
77
Катрич
22
Коротаев
52
Лобкарев
70
Гооге
70
Гооге
52
Лобкарев
Остались в запасе
Текстильщик
Амкал
96
Александр Лихачев
ЦЗ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
27
Антон Петровский
ЦЗ
10
Сибскана
ЦП
9
Кирилл Дубников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Буробин
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Остались в запасе
27
Антон Петровский
ЦЗ
10
Сибскана
ЦП
9
Кирилл Дубников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Дмитрий Буробин
Статистика матча Текстильщик - Амкал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Амкал
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Прокопов
(Ярославль)
Стадион:
Текстильщик
Где смотреть матч:
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