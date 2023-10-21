Брайан Байейе - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Байейе
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 2000 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Байейе
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|16
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2023
|64' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|23.12.2023
|1' -89'
|Пиза (Пиза)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.12.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|09.12.2023
|66' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|02.12.2023
|1' -82'
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|25.11.2023
|60' -90'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|11.11.2023
|1' -82'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Комо (Комо)
|04.11.2023
|1' -90'
|Бари (Бари)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|28.10.2023
|61' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:3
|Парма (Парма)
|21.10.2023
|58' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|07.10.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.09.2023
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.09.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:0
|Тернана (Терни)
|23.09.2023
|1' -85'
|Кремонезе (Кремона)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|72'
|16.09.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.09.2023
|66' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:1
|Асколи (Асколи-Пичено)