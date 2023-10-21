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    Брайан Байейе - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Брайан
    Фамилия Байейе
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 2000 (23 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Асколи 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2023 64' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Циттаделла (Циттаделла)
    23.12.2023 1' -89' Пиза (Пиза) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.12.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    09.12.2023 66' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Специя (Ла Специя)
    02.12.2023 1' -82' Венеция (Венеция) 3:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    25.11.2023 60' -90' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    11.11.2023 1' -82' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    04.11.2023 1' -90' Бари (Бари) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    28.10.2023 61' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:3 Парма (Парма)
    21.10.2023 58' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    07.10.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.09.2023 1' -90' Брешиа (Брешиа) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.09.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 2:0 Тернана (Терни)
    23.09.2023 1' -85' Кремонезе (Кремона) 2:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    72'
    16.09.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Палермо (Палермо)
    02.09.2023 66' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 3:1 Асколи (Асколи-Пичено)
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