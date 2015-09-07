Алексей Храпов - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Храпов
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 1979 (44 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Храпов
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 1979 (44 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витязь
|17
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Локомотив (Лиски)
|25.10.2015
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|3:3
|Витязь (Подольск)
|18.10.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|4:1
|Арсенал-2 (Тула)
|63'
|11.10.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|4:1
|Витязь (Подольск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|0:3
|Витязь (Подольск)
|27.09.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Авангард (Курск)
|34'
|21.09.2015
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|4:3
|Витязь (Подольск)
|14.09.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|07.09.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:0
|Витязь (Подольск)
|31.08.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|24.08.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Орел (Орел)
|11.08.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)
|03.08.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|28.07.2015
|1' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:2
|Витязь (Подольск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)