Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Арсенал-2
Витязь - Арсенал-2: обзор матча 18 октября 2015
Витязь
18.10.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
4 : 1
Завершен
Арсенал-2
24'
Н. Саламатов
63'
А. Храпов
88'
А. Киреев
90+1'
М. Погонин
68'
П. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Арсенал-2
ГОЛ! 4:1!
М. Погонин
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Киреев
88'
Замена
В. Чувилов
️️️️
Е. Воронин
84'
Замена
И. Бояров
️️️️
А. Крючков
75'
68'
ГОЛ! 2:1!
П. Сергеев
ГОЛ! 2:0!
А. Храпов
63'
Замена
М. Погонин
️️️️
М. Убайдулаев
62'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Юрьев
57'
55'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Н. Сорокин
42'
Желтая карточка
П. Сергеев
Желтая карточка
А. Крючков
40'
39'
Желтая карточка
Р. Гагиты
ГОЛ! 1:0!
Н. Саламатов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
18
Александр Юрьев
ЦФ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
73
Ренат Гагиты
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
22
Антон Киреев
АП
19
Игорь Бояров
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
9
Роман Изотов
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Исупов
15
Новиков
17
Кулешов
25
Храпов
94
Ващенко
35
Енин
99
Убайдулаев
10
Саламатов
37
Воронин
21
Крючков
18
Юрьев
3-2-2-2
35
Староверов
2
Чибиров
92
Налетов
55
Фарион
9
Шилов
2
Сорокин
73
Гагиты
20
Сергеев
17
Закарлюка
30
Альшанский
21
Крючков
19
Бояров
19
Бояров
21
Крючков
99
Убайдулаев
10
Погонин
10
Погонин
99
Убайдулаев
37
Воронин
8
Чувилов
8
Чувилов
37
Воронин
18
Юрьев
22
Киреев
22
Киреев
18
Юрьев
2
Сорокин
9
Изотов
9
Изотов
2
Сорокин
Остались в запасе
Витязь
Арсенал-2
16
Александр Малыгин
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
Остались в запасе
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Витязь - Арсенал-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Смирнов
(Москва)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Витязь
Арсенал-2
«Родина-М» – «Арсенал-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
«Родина-М» – «Арсенал-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+