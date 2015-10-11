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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Витязь
Энергомаш - Витязь: обзор матча 11 октября 2015
Энергомаш
11.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
4 : 1
Завершен
Витязь
9'
В. Сергеев
28'
В. Сергеев
36'
Д. Самойлов
80'
С. Бутырин
6'
Н. Саламатов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энергомаш - Витязь
Замена
А. Семейкин
️️️️
О. Калугин
90'
Желтая карточка
А. Аршинов
89'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
Р. Концедалов
88'
Замена
А. Аршинов
️️️️
Д. Самойлов
86'
82'
Замена
Н. Голуб
️️️️
А. Крючков
Замена
С. Кудрин
️️️️
Д. Белобаев
80'
ГОЛ! 4:1!
С. Бутырин
80'
78'
Пенальти не реализован!
Н. Саламатов
74'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
Е. Воронин
Замена
А. Агеев
️️️️
В. Фасхутдинов
67'
Желтая карточка
С. Тонких
66'
46'
Замена
А. Юрьев
️️️️
М. Погонин
46'
Замена
И. Бояров
️️️️
А. Киреев
ГОЛ! 3:1!
Д. Самойлов
36'
ГОЛ! 2:1!
В. Сергеев
28'
16'
Желтая карточка
А. Киреев
ГОЛ! 1:1!
В. Сергеев
9'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Саламатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
15
Антон Новиков
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Энергомаш
16
Михаил Андреев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
26
Сергей Кудрин
ЦП
76
Александр Агеев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
94
Богдан Ващенко
ПЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
21
Никита Голуб
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
19
Игорь Бояров
ЦФ
3-1-4-2
1
Рыжиков
44
Самсонов
2
Колесников
21
Бутырин
21
Белобаев
27
Калугин
15
Самойлов
11
Концедалов
7
Тонких
14
Сергеев
88
Фасхутдинов
4-1-2-2-1
18
Исупов
25
Храпов
17
Кулешов
15
Новиков
5
Чернецов
35
Енин
10
Погонин
10
Саламатов
37
Воронин
22
Киреев
21
Крючков
21
Белобаев
26
Кудрин
26
Кудрин
21
Белобаев
15
Самойлов
91
Аршинов
91
Аршинов
15
Самойлов
88
Фасхутдинов
76
Агеев
76
Агеев
88
Фасхутдинов
11
Концедалов
22
Дегтев
22
Дегтев
11
Концедалов
27
Калугин
28
Семейкин
28
Семейкин
27
Калугин
21
Крючков
21
Голуб
21
Голуб
21
Крючков
37
Воронин
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
37
Воронин
10
Погонин
18
Юрьев
18
Юрьев
10
Погонин
22
Киреев
19
Бояров
19
Бояров
22
Киреев
Остались в запасе
Энергомаш
Витязь
16
Михаил Андреев
ВР
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
8
Виктор Чувилов
ОП
16
Александр Малыгин
ВР
94
Богдан Ващенко
ПЗ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
16
Михаил Андреев
ВР
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Остались в запасе
8
Виктор Чувилов
ОП
16
Александр Малыгин
ВР
94
Богдан Ващенко
ПЗ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Энергомаш - Витязь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
Энергомаш
Новости команд
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8
Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»
2016.10.09 16:13
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2016.09.21 21:38
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