Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Архипов - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Архипов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1983 (39 лет)
    Рост 171
    Вес 69
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 12 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 46' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Балтика (Калининград)
    03.11.2010 1' -83' Шинник (Ярославль) 0:0 Петротрест (Сочи)
    22'
    27.10.2010 1' -90' Иртыш (Омск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    32'
    24.10.2010 1' -90' Урал (Екатеринбург) 0:0 Шинник (Ярославль)
    17.10.2010 90' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    14.10.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    06.10.2010 90' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Шинник (Ярославль)
    03.10.2010 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Шинник (Ярославль)
    25.09.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:2 Луч (Владивосток)
    22.09.2010 82' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.09.2010 1' -46' Авангард (Курск) 1:6 Шинник (Ярославль)
    39'
    31.08.2010 74' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    21.08.2010 1' -59' Мордовия (Саранск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    02.08.2010 77' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Шинник (Ярославль)
    15.06.2010 Был в запасе Химки (Химки) 0:0 Краснодар (Краснодар)
    12.06.2010 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:0 Краснодар (Краснодар)
    02.05.2010 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:2 Краснодар (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11