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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - КАМАЗ
Шинник - КАМАЗ: обзор матча 14 октября 2010
Шинник
14.10.2010, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 35 тур
1 : 2
Завершен
КАМАЗ
30'
С. Пилипчук
65'
И. Коронов (П)
90+2'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - КАМАЗ
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Кобялко
Пас отдал
И. Коронов
Замена
М. Белецкий
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
Р. Григорян
Замена
Р. Григорян
️️️️
В. Корытько
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Коронов
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
М. Поворов
️️️️
А. Говоров
Вторая желтая
М. Вьештица
Желтая карточка
А. Катульский
Замена
А. Архипов
️️️️
В. Булыга
Желтая карточка
В. Рыков
Желтая карточка
М. Вьештица
ГОЛ! 1:0!
С. Пилипчук
Пас отдал
Р. Войдель
Желтая карточка
А. Сухов
0'
Замена
М. Гараев
️️️️
С. Лебамба
0'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Шляпкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
20
Андрей Говоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
34
Алекс
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
24
Марат Гараев
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-5-1
1
Городов
2
Ндри
16
Вьештица
21
Катынсус
33
Сухов
10
Булыга
5
Пилипчук
20
Войдель
23
Катульский
10
Корытько
20
Говоров
4-5-1
98
Абакумов
27
Лебамба
4
Гудукин
44
Рыков
88
Ганиев
14
Коронов
33
Кренделев
23
Бреев
13
Шляпкин
14
Пименов
29
Сердюков
5
Пилипчук
13
Белецкий
13
Белецкий
5
Пилипчук
20
Говоров
2
Поворов
2
Поворов
20
Говоров
10
Корытько
28
Григорян
28
Григорян
10
Корытько
10
Булыга
26
Архипов
26
Архипов
10
Булыга
27
Лебамба
24
Гараев
24
Гараев
27
Лебамба
13
Шляпкин
22
Кобялко
22
Кобялко
13
Шляпкин
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
77
Семен Настусенко
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
18
Алексей Архипов
ЦП
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Остались в запасе
77
Семен Настусенко
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Денис Мареев
(Москва)
Стадион:
Шинник
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