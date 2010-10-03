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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Шинник
Химки - Шинник: обзор матча 03 октября 2010
Химки
03.10.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
87'
Д. Клопков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Шинник
Желтая карточка
Н. Чичерин
ГОЛ! 1:0!
Д. Клопков
Пас отдал
А. Тихонов
Замена
К. Акилов
️️️️
А. Нежелев
Желтая карточка
М. Поворов
Желтая карточка
Д. Клопков
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
А. Тихонов
Замена
В. Корытько
️️️️
А. Говоров
Замена
А. Козлов
️️️️
Т. Ракуяма
Замена
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
Р. Войдель
Желтая карточка
С. Пономаренко
Желтая карточка
А. Катульский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
5
Кирилл Акилов
ЦП
8
Лев Королев
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
34
Алекс
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
3-2-4-1
21
Березовский
7
Нежелев
12
Пономаренко
80
Климов
33
Гапон
4
Чичерин
90
Тихонов
44
Клопков
4
Юсупов
88
Ракуяма
30
Дудченко
4-5-1
1
Городов
16
Вьештица
21
Катынсус
2
Поворов
2
Ндри
10
Булыга
5
Пилипчук
23
Катульский
28
Григорян
20
Войдель
20
Говоров
7
Нежелев
5
Акилов
5
Акилов
7
Нежелев
Козлов
29
Игнатович
29
Игнатович
Козлов
88
Ракуяма
44
Козлов
44
Козлов
88
Ракуяма
20
Говоров
10
Корытько
10
Корытько
20
Говоров
Остались в запасе
Химки
Шинник
5
Андрей Степанов
ЦЗ
8
Лев Королев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
8
Лев Королев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
Остались в запасе
88
Леван Лацузбая
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Химки - Шинник
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
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