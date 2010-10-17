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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Волга
Шинник - Волга: обзор матча 17 октября 2010
Шинник
17.10.2010, воскресенье, 17:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Волга
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Архипов
+3
Замена
Р. Григорян
️️️️
С. Пилипчук
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Булыга
Замена
А. Хазов
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
Г. Ходжава
Замена
С. Турсунов
️️️️
И. Гетигежев
Желтая карточка
М. Поворов
Желтая карточка
С. Рашевский
Желтая карточка
С. Пилипчук
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
18
Алексей Архипов
ЦП
34
Алекс
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
11
Сергей Виноградов
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
10
Петар Елич
ЦФ
4-5-1
1
Городов
13
Белецкий
2
Поворов
21
Катынсус
33
Сухов
5
Пилипчук
10
Булыга
20
Войдель
23
Катульский
10
Корытько
26
Архипов
3-2-4-1
31
Астахов
20
Саджая
88
Наваловский
25
Буйволов
6
Полянин
3
Гетигежев
9
Шуленин
58
Рашевский
18
Яшин
28
Ходжава
20
Марцваладзе
26
Архипов
18
Архипов
18
Архипов
26
Архипов
5
Пилипчук
28
Григорян
28
Григорян
5
Пилипчук
10
Булыга
20
Говоров
20
Говоров
10
Булыга
3
Гетигежев
17
Турсунов
17
Турсунов
3
Гетигежев
18
Яшин
16
Хазов
16
Хазов
18
Яшин
Остались в запасе
Шинник
Волга
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
11
Сергей Виноградов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
10
Петар Елич
ЦФ
Остались в запасе
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
91
Эдуард Булия
ЦФ
Остались в запасе
11
Сергей Виноградов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
10
Петар Елич
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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