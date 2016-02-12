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    Андрей Стрельцов - статьи

    #19 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Иванович
    Фамилия Стрельцов
    Состав Без клуба
    Родной город Уварово
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 78
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