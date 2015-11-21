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    Павел Кутас - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Витальевич
    Фамилия Кутас
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 14 0 1 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Александрия (Александрия) 2:0 Говерла (Ужгород)
    30.04.2016 1' -46' Говерла (Ужгород) 0:4 Заря (Луганск)
    23.04.2016 1' -90' Карпаты (Львов) 3:0 Говерла (Ужгород)
    46'
    16.04.2016 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Динамо (Киев)
    09.04.2016 75' -90' Черноморец (Одесса) 1:0 Говерла (Ужгород)
    03.04.2016 1' -64' Говерла (Ужгород) 0:2 Олимпик (Донецк)
    64'
    13.03.2016 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Металлист (Харьков)
    89'
    05.12.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Александрия (Александрия)
    29.11.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:6 Шахтер (Донецк)
    21.11.2015 1' -67' Ворскла (Полтава) 2:1 Говерла (Ужгород)
    08.11.2015 1' -60' Днепр (Днепр) 2:0 Говерла (Ужгород)
    40'
    01.11.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    18.10.2015 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    20.09.2015 1' -53' Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    53'
    12.09.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:1 Говерла (Ужгород)
    68' 90'
    16.08.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 2:2 Говерла (Ужгород)
    70'
    08.08.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Металлург (Запорожье)
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