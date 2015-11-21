Павел Кутас - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Кутас
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Павел
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Кутас
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|14
|0
|1
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.04.2016
|1' -46'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Заря (Луганск)
|23.04.2016
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|46'
|16.04.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Динамо (Киев)
|09.04.2016
|75' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|03.04.2016
|1' -64'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Олимпик (Донецк)
|64'
|13.03.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|89'
|05.12.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:6
|Шахтер (Донецк)
|21.11.2015
|1' -67'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2015
|1' -60'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|40'
|01.11.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|20.09.2015
|1' -53'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|53'
|12.09.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|68' 90'
|16.08.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|70'
|08.08.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)