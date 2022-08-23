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    Денис Сидоренко - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Денис
    Отчество Борисович
    Фамилия Сидоренко
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 апреля 1989 (33 года)
    Рост 178
    Вес 67
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1925 0:7 Шахтер Украина. Премьер-лига, 16 тур
    27.02.2023 56' - 90' Александрия 3:3 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 6 тур
    Статистика по турнирам
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