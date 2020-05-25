Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Сидоренко - статистика

Завершил карьеру
14 апреля 1989 (37)
#1 | Вратарь
178 см | 67 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Харьков
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Харьков
1 : 2
25.05.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
3 : 2
19.05.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Черноморец
3 : 0
12.05.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
3 : 2
04.05.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
3 : 0
28.04.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Харьков
1 : 1
22.04.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Харьков
1 : 1
15.04.2024
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 1
07.04.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
2 : 1
31.03.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Харьков
1 : 4
16.03.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Харьков
1 : 1
08.03.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
2 : 4
25.02.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Харьков
0 : 3
11.12.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
4 : 2
07.12.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
03.12.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
4 : 2
25.11.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 1
11.11.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
2 : 1
05.11.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
1 : 1
29.10.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Харьков
1 : 3
20.10.2023
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Днепр-1
1 : 0
02.10.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Харьков
0 : 0
24.09.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 1
15.09.2023
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
1 : 1
03.09.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
1 : 0
19.08.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
05.08.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
1 : 2
29.07.2023
Шахтер
Был в запасе
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+