Денис Сидоренко - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Денис
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Сидоренко
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Имя
|Денис
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Сидоренко
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Металлист 1925
|0:7
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|27.02.2023
|56' - 90'
|Александрия
|3:3
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)
|27.02.2023
|56' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)