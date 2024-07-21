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Рейналдо
Статистика
Рейналдо - статистика
Завершил карьеру
3 января 1997 (29)
#40 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2024
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
2 : 0
21.07.2024
Витория
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
18.07.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
0 : 1
12.07.2024
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
2 : 1
08.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
3 : 2
05.07.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
0 : 1
01.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Брагантино
2 : 1
24.06.2024
Витория
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
2 : 1
16.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Жувентуде
1 : 1
12.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
06.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
0 : 2
01.06.2024
Атлетико Гойяненсе
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.05.2024
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Витория
1 : 3
05.05.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Был в запасе
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