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Акрон
Артем Шуманский
Новости
€ 700 тыс
Артем Шуманский - новости
Акрон
25 ноября 2004 (21), Витебск
#7 | Нападающий
185 см
Беларусь
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Трансферы
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
12 сентября
1
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
10 сентября
2
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
4 сентября
1
ЦСКА определился с будущим Шуманского
6 августа
1
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
5 августа
4
«Крылья Советов» расстались с игроком ЦСКА
22 июня
1
Форвард ЦСКА переходит в «Партизан»
6 июня
6
Видео
Первый комментарий Шуманского после ухода из ЦСКА
30 января
ЦСКА объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
29 января
1
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
28 января
Известен новый клуб Шуманского из ЦСКА
26 января
2
2 игрока ЦСКА могут отправиться в братский «Партизан»
24 января
4
2 игрока ЦСКА близки к переходу в «Крылья Советов»
23 января
5
Трем игрокам ЦСКА ищут новый клуб
14 января
1
«Крылья Советов» близки к подписанию двух нападающих
9 января
2
«Крылья Советов» пытаются арендовать еще одного форварда ЦСКА
2025.12.29 22:59
ЦСКА расстанется с нападающим
2025.12.25 15:37
3
Кокорина сравнили с Пеле и Роналдо
2025.10.22 17:10
3
Нападающий ЦСКА – о Суперкубке: «Акинфеев безумно хотел этот трофей, хотя у него их миллион уже»
2025.07.13 09:00
3
Форвард ЦСКА может перейти в другой клуб РПЛ
2025.06.22 09:38
1
Нападающий ЦСКА Шуманский может сыграть за Беларусь против России
2025.06.09 09:49
Видео
Круговой показал, как надо бить по воротам: «Записывайтесь на индивидуальные тренировки»
2025.02.16 00:09
1
Селюк назвал худший из худших трансферов РПЛ
2025.01.08 12:57
8
ЦСКА может расстаться с форвардом из Беларуси
2024.12.27 14:47
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА приобрел Шуманского
2024.06.19 10:37
Шуманский поделился эмоциями от подписания контракта с ЦСКА
2024.06.19 09:31
Названа зарплата Шуманского в ЦСКА
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Белорусский новичок ЦСКА прибыл на медосмотр в «Лужники»
2024.06.17 11:36
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