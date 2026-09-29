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РПЛ 2026/2027
Команды
Акрон
Артем Шуманский
Статистика
€ 700 тыс
Артем Шуманский - статистика
Акрон
25 ноября 2004 (21), Витебск
#7 | Нападающий
185 см
Беларусь
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
1' - 61'
61'
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
71' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Белоруссия. Высшая лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беларусь
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
1' - 61'
61'
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Был в запасе
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