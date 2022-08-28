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    Артем Шуманский - статистика

    #88 | Нападающий
    Имя Артем
    Фамилия Шуманский
    Команда Арис
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 ноября 2004 (18 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 22 4 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 80' -90' Арсенал (Дзержинск) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    06.11.2022 1' -58' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    42'
    29.10.2022 60' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    89'
    24.10.2022 1' -57' БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    20.10.2022 68' -90' Ислочь (Минский район) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    15.10.2022 1' -63' БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    45'
    08.10.2022 1' -71' Слуцк (Слуцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    01.10.2022 56' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    04.09.2022 75' -90' Гомель (Гомель) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    28.08.2022 60' -90' БАТЭ (Борисов) 0:2 Шахтер (Солигорск)
    21.08.2022 56' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Днепр (Могилев)
    89'
    14.08.2022 71' -90' БАТЭ (Борисов) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    07.08.2022 72' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    78'
    09.07.2022 90' -90' Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    03.07.2022 46' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.06.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    25.06.2022 79' -90' Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    18.06.2022 57' -90' БАТЭ (Борисов) 0:1 Ислочь (Минский район)
    28.05.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    13.05.2022 46' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    08.05.2022 60' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Витебск (Витебск)
    02.05.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    22.04.2022 72' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Гомель (Гомель)
    88'
    16.04.2022 90' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    10.04.2022 84' -90' Днепр (Могилев) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    02.04.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:3 БАТЭ (Борисов)
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