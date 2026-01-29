Введите ваш ник на сайте
€ 900 тыс

Артем Шуманский - трансферы

Крылья Советов
25 ноября 2004 (21), Витебск
#8 | Нападающий
185 см
Беларусь
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
29.01.26 / 30.06.26
ЦСКА
Крылья Советов
Аренда
01.07.24 / 30.06.29
Арис
ЦСКА
1,50 млн €
02.01.23 / 01.07.24
БАТЭ
Арис
600 тыс €
