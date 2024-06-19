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    Бабаев объяснил, зачем ЦСКА приобрел Шуманского

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о новичке команды – нападающем Артeме Шуманском.

    «Артeм – молодой и перспективный нападающий, он давно находился в наших селекционных списках. В рамках текущего трансферного окна было принято решение заполучить его в свои ряды. Уже сейчас он может бороться за игровые минуты.

    При этом Артeм довольно давно является ценным активом на трансферном рынке, поэтому мы убеждены в правильности решения подписать с ним долгосрочный контракт. Также мы очень довольны тем, что удалось серьезно снизить сумму трансфера с изначально озвученной коллегами из «Ариса».

    Клуб всячески поможет Артeму в скорейшей адаптации и, будем надеяться, что уже в ближайшее время он начнет приносить реальную пользу команде, являясь, безусловно, разносторонним игроком», – сказал Бабаев.

    • Шуманский подписал с ЦСКА пятилетний контракт.
    • В минувшем сезоне он провел за кипрский «Арис» 17 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • По данынм журналиста Ивана Карпова, его трансфер обошелся красно-синим в 1,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718784681
    Что может Бабаев ещё "напеть" ? Газзаев тут прав или за титулы бороться, или на перспективу.
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