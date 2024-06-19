Бабаев объяснил, зачем ЦСКА приобрел Шуманского

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о новичке команды – нападающем Артeме Шуманском.

«Артeм – молодой и перспективный нападающий, он давно находился в наших селекционных списках. В рамках текущего трансферного окна было принято решение заполучить его в свои ряды. Уже сейчас он может бороться за игровые минуты.

При этом Артeм довольно давно является ценным активом на трансферном рынке, поэтому мы убеждены в правильности решения подписать с ним долгосрочный контракт. Также мы очень довольны тем, что удалось серьезно снизить сумму трансфера с изначально озвученной коллегами из «Ариса».

Клуб всячески поможет Артeму в скорейшей адаптации и, будем надеяться, что уже в ближайшее время он начнет приносить реальную пользу команде, являясь, безусловно, разносторонним игроком», – сказал Бабаев.