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Нападающий ЦСКА Шуманский может сыграть за Беларусь против России

Сегодня, 09:49
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Нападающий ЦСКА Артем Шуманский вызван в сборную Беларуси на матч с Россией. 20-летний игрок из РПЛ заменит в составе национальной команды получившего травму Евгения Шикавку.

Всего в составе сборной Беларуси 24 игрока, 6 из которых выступают в России.

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис»), Федор Лапоухов (ЦСКА София).

Защитники: Александр Мартынович («Кайрат»), Сергей Политевич («Торпедо-БЕЛАЗ»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Сергей Карпович («Навбахор»), Павел Забелин («Сокол» Саратов), Вадим Пигас, Павел Апетенок (оба – «Динамо-Минск»), Егор Пархоменко («Неман»), Дмитрий Прищепа («Ротор»).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана»), Евгений Яблонский («Астерас»), Никита Корзун («Елимай»), Валерий Громыко («Кайрат»), Валерий Бочеров («Уфа»), Павел Седько («Торпедо-БЕЛАЗ»), Максим Киреев («Льерс»), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»).

Нападающие: Виталий Лисакович («Балтика»), Трофим Мельниченко («Порту Б»), Евгений Малашевич («Динамо-Минск»), Артем Шуманский (ЦСКА Москва).

  • Матч Беларусь – Россия пройдет на Национальной футбольном стадионе в Минске 10 июня и начнется в 20:00 мск.
  • Шуманский в минувшем сезоне провел за ЦСКА 9 матчей, забил 1 гол.

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Источник: официальный сайт ассоциации «Белорусская федерация футбола»
Товарищеские матчи. Сборные ЦСКА Россия Беларусь Шуманский Артем
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Комментарии (1)
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1749458193
Ещё Печенин,Бочеров,Лисакович,Политевич,Забелин,Седько...Так почему акцент сделан на Шуманского? Он что,основной игрок ЦСКА? Лисакович даже поизвестнее российской публике, да и Печенин тоже.Последний хоть играл .
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