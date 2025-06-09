Нападающий ЦСКА Шуманский может сыграть за Беларусь против России

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский вызван в сборную Беларуси на матч с Россией. 20-летний игрок из РПЛ заменит в составе национальной команды получившего травму Евгения Шикавку.

Всего в составе сборной Беларуси 24 игрока, 6 из которых выступают в России.

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис»), Федор Лапоухов (ЦСКА София).

Защитники: Александр Мартынович («Кайрат»), Сергей Политевич («Торпедо-БЕЛАЗ»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Сергей Карпович («Навбахор»), Павел Забелин («Сокол» Саратов), Вадим Пигас, Павел Апетенок (оба – «Динамо-Минск»), Егор Пархоменко («Неман»), Дмитрий Прищепа («Ротор»).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана»), Евгений Яблонский («Астерас»), Никита Корзун («Елимай»), Валерий Громыко («Кайрат»), Валерий Бочеров («Уфа»), Павел Седько («Торпедо-БЕЛАЗ»), Максим Киреев («Льерс»), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»).

Нападающие: Виталий Лисакович («Балтика»), Трофим Мельниченко («Порту Б»), Евгений Малашевич («Динамо-Минск»), Артем Шуманский (ЦСКА Москва).